Polizei Eschwege / Pressebericht vom 23.10.18

Pressebericht vom 23.10.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus München die B 7 in Richtung Kassel. Dabei kam er in der Gemarkung von Bischhausen in der Einfahrt des dortigen Kreisels von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst die Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und rutschte dann ungebremst über die Verkehrsinsel hinweg wieder in den Kreisverkehr, wo das Auto zum Stehen kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Zwischen Forsthaus Schlierbach und "Wegspinne" kam gestern Nachmittag, um 17:25 Uhr, ein 50-jähriger aus Weißenborn im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte dabei die dortigen Leitplanken, wodurch Sachschaden entstand.

4500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag, um 10:20 Uhr, in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 20-Jähriger aus Rattelsdorf mit einer Sattelzugmaschine nach Verlassen des Kreisels die linke Fahrspur stadtauswärts. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts übersah er den parallel fahrenden Pkw eines 66-jährigen aus der Gemeinde Meinhard.

Um 07:20 Uhr befuhr gestern Morgen ein 52-ähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Schlesienstraße in Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen aus Treffurt. Beide Fahrzeuge wurden im linken Frontbereich beschädigt. Schaden: ca. 1600 EUR.

Körperverletzung (häusliche Gewalt)

Um 19:30 Uhr wurde gestern Abend die Eschweger Polizei alarmiert, nachdem es in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten kam. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde eine 37-jährige von ihrem 42-jährigen Ehemann mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch sie Schwellungen erlitt. Zudem wurde sie noch verbal bedroht. Gegen den Ehemann wurde eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Beim Rückwärtsausparken beschädigte gestern Nachmittag, um 16:55 Uhr, ein Pkw-Fahrer aus Herleshausen einen Poller in der Herrenstraße in Sontra, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Um 15:30 Uhr fuhr ein 83-jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw auf der L 3251 von Wommen in Richtung Neustädt/ Thüringen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Auf dem Grünstreifen wurden dadurch kleinere Bäume und Sträucher umgefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Mit den Außenspiegeln kollidierten gestern Morgen, um 09:46 Uhr, ein 48-jähriger aus Sontra und ein 54-jähriger aus Nentershausen, die beide mit ihren Pkws im Begegnungsverkehr in der Fuldaer Straße in Sontra unterwegs waren. Sachschaden: 550 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:30 Uhr befuhr heute früh ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3147 von Hopfelde in Richtung Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl einer Handtasche aus dem AWO-Wohnheim im Joachim-Tappe-Weg in Witzenhausen. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 17.10.18, 16:30 Uhr und dem 19.10.18, 12:00 Uhr. In diesem Zeitraum betrat ein unbekannter Täter das Pflegezimmer einer 93-jährigen Dame, wo er die Handtasche aus dem Nachttischschrank entwendet. Neben Personalausweis befanden sich noch Schlüssel und etwas Bargeld in der Tasche. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

