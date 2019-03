Polizei Eschwege / Pressebericht vom 28.03.19

Pressebericht vom 28.03.19

Eschwege - Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 05:20 Uhr kollidierte vergangene Nacht eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard mit einem Reh, das die L 3226 zwischen Waldkappel und Friemen überquerte. Das Reh verendete am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 24.03.19, 12:00 Uhr und dem 27.03.19, 19:40 Uhr wurde in der Georgstraße in Eschwege aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Mountainbike im Wert von 2400 EUR entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes "Giant Trance 2", wobei der Schriftzug des Herstellers in Blau gehalten ist. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Ein Auffahrunfall wird gestern Nachmittag aus der Leipziger Straße in Fürstenhagen gemeldet. Um 16:30 Uhr musste der 50-Jährige Fahrer eines Klein-Lkw aus Hessisch Lichtenau verkehrsbedingt anhalten, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug auf das Gelände des dortigen Back-Shops abbiegen wollte. Eine nachfolgende 19-Jährige aus der Gemeinde Riggau bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Schaden: ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de