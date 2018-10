Polizei Eschwege / Pressebericht vom 30.10.18

Pressebericht vom 30.10.18

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 10:10 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Geismar die L 3244 von Wanfried in Richtung Aue. Dabei geriet sie mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab, durchfuhr einen Weidezaun, der auf ca. 35 Metern Länge beschädigt wurde. Anschließend überschlug sich der Pkw, bevor er auf einer Wiese zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in das Eschweger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Im Ulmenweg in Eschwege-Niederhone vergaß gestern Morgen, um 08:50 Uhr, ein 52-jähriger aus der Gemeinde Meißner seinen Pkw gegen Wegrollen zu sichern. Dadurch setzte sich das Auto in Bewegung, rollte rückwärts quer über den Ulmenweg und den Gehweg, bevor es im Garten eines dortigen Anwesens zum Stehen kam. Sachschaden: 2500 EUR.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Angezeigt wurde am gestrigen Tag der Diebstahl von Schmuck aus einem Altenwohnheim in der Döhlestraße in Eschwege. Bereits am vergangenen Freitag, 26.10.18, wurde aus dem Zimmer einer 81-jährigen Gold- und Silberschmuck (Ringe und Ketten) sowie eine Armbanduhr gestohlen. Der / die Täter nutzten die kurze Abwesenheit zwischen 08.00 Uhr und 09:00 Uhr aus, um die Tat zu begehen. Schaden: ca. 1000 EUR; Hinwiese: 05651/9250.

In der Feldgemarkung "Grüner Teich" in Eschwege-Oberdünzebach wurden durch Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt 80 Heuballen (gepresste Quaderballen) aus einer Feldscheune gestohlen. Der Diebstahl wurde am gestrigen Vormittag festgestellt. Schaden: 320 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Einbruch

In der Nacht vom 28./29.10.18 drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Berkatal-Frankershausen ein. Der/ die Täter hebelten zunächst ein Fenster zur Gaststätte auf und entwendeten die Sparfächer sowie das Münzgeld aus einem Billardtisch. Der gesamte Schaden wird auf ca. 1000 EUR beziffert. Hinweise an die Eschweger Kripo unter 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die L 3238 in Richtung Ermschwerd, als eine Wildschweinrotte die Landstraße überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung wurde noch eines der Tiere von dem Pkw erfasst, lief aber anschließend weiter. Schaden: 300 EUR.

Ein 62-jähriger aus Witzenhausen befuhr gestern Abend, um 18:19 Uhr, die L 3468 aus Richtung der Siedlung Vorwerk Ellerode kommend in Richtung B 80. In der Gemarkung von Gertenbach kam ihm in einer Linkskurve ein rotes Fahrzeug entgegen, das zu weit links fuhr, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln und einem Sachschaden von 100 EUR kam. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Hinweise: 05542/93040.

