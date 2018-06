Polizei Eschwege / Pressemitteilung vom 07.06.2018

Pressemitteilung vom 07.06.2018 (2)

Eschwege - Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigungen

Ein schwarzer Kia Niro wurde im Zeitraum von gestern, 17.00h bis heute, 10.00h in Hessisch Lichtenau beschädigt. Der Pkw stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ottilienstraße geparkt. Durch einen bisher nicht bekannten Täter wurde die hintere, rechte Schlussleuchte eingeschlagen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 150.- Euro geschätzt.

Auch in Großalmerode ist es zur Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Hier wurde ein silberner Opel Meriva im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tat hat sich gestern zwischen 16.30h und 17.30h in der Heinrich-Koch-Straße ereignet. Das Fahrzeug stand während dieser Zeit auf dem Parkplatz des Schwimmbades. Sachschaden: 500.- Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Ein Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße in Hessisch Lichtenau wurde im Zeitraum vom 01.06. bis zum 03.06.2018 von unbekannten Tätern durch Farbschmierereien beschädigt. Der oder die Täter sprühten mit schwarzer Farbe "?", "A" und "A.C.A.B" auf die Hauswand. Weiterhin wurde auf das Pflaster des Wohnhauses ein stilisierter Penis aufgesprüht. Zur Schadenshöhe konnte der Eigentümer noch keine Angaben machen. Hinweise auch in diesem Fall an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

8500.- Euro Sachschaden und eine leicht verletzt Person sind das Resultat eines Unfalls, der sich heute um 11.35h im Einmündungsbereich der B 27 zur B 80 in der Gemarkung Neu-Eichenberg ereignet hat. Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Osterholz fuhr auf der B 80 in Richtung B 27 und wollte dann nach links in die B 27 einbiegen. Nachdem er einen Lkw und einen VW Bus passieren hatte passieren lassen, bog er nach links ab. Dabei übersah er einen Pkw, der sich direkt hinter dem VW Bus befand und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Fahrerin des anderen Fahrzeuges, eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Göttingen, leicht verletzt.

