Polizei Eschwege / Pressemitteilung vom 27.08.2018

Pressemitteilung vom 27.08.2018

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine 25-jährige Frau aus Eschwege fuhr gestern gegen 23.10h mit dem Pkw auf dem Neuen Steinweg und wollte an der Einmündung zur Engen Gasse nach rechts abbiegen. Dabei prallte sie aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand am Obermarkt. Das Fahrzeug drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Gesamtschaden wird auf 2500.- Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke "Focus", Modell Black Forest wurde im Zeitraum von letztem Montag, 07.00h bis Freitag, 21.00h am Stadtbahnhof in Eschwege entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad in dem dafür vorgesehenen Raum abgestellt und auch gesichert. Bisher unbekannte Täter haben das Fahrradschloss aufgebrochen und das Mountainbike entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 650.- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Zu einem Wildunfall ist es heute Nacht gegen 02.45h auf der Landstraße zwischen Richelsdorf und Blankenbach gekommen. Dabei ist ein 45-jähriger Mann aus Biebertal mit einem Reh zusammengestoßen, welches unerwartet auf die Fahrbahn sprang. Sachschaden am Pkw: 500.- Euro.

Ein 42 Jahre alter Autofahrer aus dem Ringgau ist heute Morgen um 06.35h mit einem Reh kollidiert. Der Mann war auf der Kreisstraße zwischen Grandenborn und Röhrda unterwegs, als das Tier plötzlich über die Straße lief. Das Reh lief nach der Kollision weiter, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Ein Wildunfall hat sich gestern gegen 21.10h auf der Landstraße zwischen Rommerode und Friedrichsbrück ereignet. Dabei ist ein 33-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Meißner mit einem Rehbock kollidiert, welcher plötzlich auf die Straße lief. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1200.- Euro.

Eine Unfallflucht hat sich gestern um 12.45h in der Wehretalstraße in Oberhone ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau fuhr auf der Wehretalstraße aus Niederhone kommend in Richtung Reichensachsen. In Höhe der letzten Rechtskurve vor dem Ortsausgang kam dem 22-jährigen ein weißer Kleinwagen entgegen, der mitten auf der Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann nach rechts aus und stieß gegen den Bordstein. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von 1000.- Euro. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der weiße Kleinwagen soll mit zwei Männern (Fahrer und Beifahrer) besetzt gewesen sein. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, PHK Lingner

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de