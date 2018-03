Polizei Eschwege / Pressemitteilung vom 28.03.2018

Pressemitteilung vom 28.03.2018

Eschwege - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern zwischen 14.00h und 14.30h in der Straße "An der Schindergasse" in Grebendorf. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes Kleinbus im Frontbereich beschädigt. Der Spurenlage nach zu urteilen hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Mercedes im Vorbeifahren beschädigt. An dem beschädigten Fahrzeug konnte weißer und gelber Lack gesichert werden, der sehr wahrscheinlich von dem verursachenden Fahrzeug stammt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000.- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 300.- Euro entstand bei einem Unfall, der sich gestern um 12.10h auf dem Parkplatz des tegut-Marktes an der Bohlenbrücke in Witzenhausen ereignet hat. Dabei ist ein 79-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen beim Einparken gegen einen anderen, bereits ordnungsgemäß geparkten Pkw gestoßen.

Diebstahl

Der Lagerraum eines Malereibetriebes in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen war das Ziel bisher unbekannter Täter im Zeitraum von letztem Freitag, 06.30h bis Montag, 16.00h. Der oder die Täter betraten den unverschlossenen Lagerraum und gelangten von dort in einen ebenfalls unverschlossenen Nebenraum. Aus diesem Raum wurden zwei Akkuschrauber inklusive Zubehör, ein Rotationslaser und ein Bolzenschussgerät im Gesamtwert von etwa 2300.- Euro entwendet. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, PHK Lingner

