Polizei Eschwege / Trickbetrug

Trickbetrug

Eschwege - Nachgemeldet wird noch ein Trickbetrug (Enkeltrickmasche), der sich bereits am vergangenen Freitag, 05.10.18 ereignet hat. In den Vormittagsstunden erhielt eine 78-jährige Geschädigte aus Eschwege einen Anruf einer Frau, von der sie annahm, dass es sich um eine Bekannte handeln würde. Es folgte sodann die übliche Geschichte und damit einhergehend die Schilderung einer (finanzielle) Notlage. Begründet wurde dies mit dem Kauf einer Wohnung in Kassel. In diesem und folgenden Gesprächen wurde die Geschädigte dann überredet mehrere tausend Euro in bar abzuheben und diese zur finanziellen Unterstützung abzuheben. Das Bargeld wurde dann in den Mittagsstunden von einer ihr unbekannten männlichen Person (ca. 35 - 40 Jahre alt; ca. 180 cm groß; dunkle Haare, der mit grauer Strickmütze, blauer Jens, Turnschuhe und grauem Kurzmantel bekleidet war) abgeholt. Der Abholer sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Neben diesem erfolgreichen Trickbetrug fanden an diesem Tag weitere Anrufe nach dieser Masche in Eschwege statt, die jedoch erfolglos blieben.

Hinweise:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionsangebote finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de