Polizei Eschwege / versuchter Enkeltrick

versuchter Enkeltrick

Eschwege - Um 17:00 Uhr erhielt gestern Nachmittag eine 84-Jährige aus Hessisch Lichtenau einen Anruf einer angeblichen Nichte, die angab, in Geldnot geraten zu sein und nun Geld von der Angerufenen benötige. Die Angerufene reichte den Telefonhörer dann an ihren Mann weiter, der nach kurzer Nachfrage das Gespräch beendete und die Polizei informierte. Auch ein Rückruf bei der "echten Nichte" ergab, dass diese nie angerufen hatte. Die Anruferin sprach hochdeutsch, geschätztes Alter ca. 20 - 30 Jahre alt. Die Anruferin klang sehr aufgeregt am Telefon.

Tipps zum Schutz vor Betrügern am Telefon

Da die Täter immer wieder skrupellos und professionell vorgehen, gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Betrügern am Telefon. Insbesondere Angehörige werden gebeten, mit ihren älteren Mitmenschen über die Maschen der Täter zu sprechen.

- Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

