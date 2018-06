Polizei Eschwege / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Eschwege - Ein 34 Jahre alter Autofahrer aus Waldkappel fuhr am letzten Donnerstag von Walburg kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. Am Ende einer Linkskurve geriet er mit seinem Pkw auf die Bankette, drehte sich um die eigene Achse und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw zur Rastanlage Werra-Meißner, stellte das Fahrzeug dort ab, entfernte die Kennzeichen vom Pkw und begab sich nach Hause. Der beschädigte Pkw wurde der Polizei Hessisch Lichtenau durch einen Besucher des Rasthofes gemeldet. Der Fahrer konnte durch die Polizei relativ schnell ermittelt und dann auch angetroffen werden. Seinen Angaben nach hätte sich der Unfall bereits gegen 17.00h ereignet. Verschiedene Ermittlungsergebnisse und Zeugenaussagen lassen jedoch den Schluss zu, dass sich der Unfall im Zeitraum zwischen 21.48h und 22.20h ereignet haben muss. Bei Antreffen des Mannes war er stark alkoholisiert (gemessener Atemalkoholwert: 3,33 Promille), sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Beamten der zuständigen Polizeistation in Hessisch Lichtenau bitten nun Zeugen des Unfalls oder der Fahrt mit dem beschädigten Pkw zur Rastanlage, sich bei der Polizei in Hessisch Lichtenau unter der 05602/9393-0 zu melden. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grünen Audi A4, der insbesondere im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt war.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, PHK Lingner

OTS: Polizei Eschwege newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44151.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Werra-Meißner Niederhoner Str. 44 37268 Eschwege Pressestelle

Telefon: 05651/925-123 E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de