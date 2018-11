Polizei Essen / Brost-Stiftung und d. Gesprächskreis Innere ...

Brost-Stiftung und d. Gesprächskreis Innere Sicherheit (GIS NRW) laden zum 2. Symposium der Veranstaltungsreihe "Das Ruhrgebiet -ein sicheres Stück Deutschland?" ein- wenige Plätze, Anmeldung erfordl.

Essen - 45117 E-Stadtgebiete/45368 MH-Stadtgebiete: Zum zweiten Mal lädt die Brost-Stiftung und der Gesprächskreis Innere Sicherheit (GIS NRW) zur ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe: "Das Ruhrgebiet - ein sicheres Stück Deutschland?" ein. Beim 1. Symposium, welches am 10. Juli in der katholischen Akademie "Die Wolfsburg" in Mülheim stattfand, traten interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Experten aus Politik, Wirtschaft und Medien in einen gemeinsamen Diskurs zur Sicherheit im Ruhrgebiet. Der Einladung folgten neben dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul auch der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, der Essener und Mülheimer Polizeipräsident Frank Richter, sowie weitere fachkundige Referenten. Das 2. Symposium findet am 29. November von 10 Uhr bis 15 Uhr unter dem Titel "Prävention - ein Weg in die Sackgasse?" im Tagungs -und Stadthotel Franz an der Steeler Straße 261 in Essen statt. Der Polizeipräsident der Städte Essen und Mülheim an der Ruhr, Frank Richter, wird die Veranstaltung eröffnen und unter anderem den Politikwissenschaftler beim LKA Rheinland-Pfalz, Dr. Marwan Abou-Taam und den ZEIT-Journalisten Bastian Berbner begrüßen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich für die öffentliche und kostenlose Veranstaltung unter der E-Mail-Adresse: veranstaltung@broststiftung.ruhr anmelden. Die Anmeldebestätigung gilt als Eintrittskarte. Es sind nur begrenzte Plätze vorhanden. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Brost-Stiftung unter http://www.broststiftung.ruhr/koennen-wir-dem-terror-vorbeugen/ zu finden. (ChWi)

