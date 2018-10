Polizei Essen / Essen: 14-Jähriger versucht auf gestohlenem Mofa ...

Essen: 14-Jähriger versucht auf gestohlenem Mofa sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und stürzt

Essen - 45279 E.-Horst: Montagnachmittag (22. Oktober) versuchte sich ein 14-jähriger Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen, infolgedessen stürzte er und verletzte sich leicht. Gegen 15 Uhr fiel einem Kradfahrer der Polizeiinspektion Mitte, im Bereich Essen-Steele, einen ohne Helm fahrenden jungen Mann auf einem Mofa auf. Der Polizist gab dem Fahrer Anhaltezeichen. Der Aufforderung stehen zu bleiben kam der 14-Jährige kurz nach, bevor er wieder beschleunigte und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Nacheile fuhr der Mofafahrer von der Straße Breloher Steig nach rechts in die Straße Mariannenbahn. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Essener in einer Linkskurve und verletzte sich dabei leicht. Nach ersten medizinischen Versorgungen an der Unfallstelle musste der Zweiradfahrer in eine Klinik gefahren werden, die er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Eine Überprüfung des Mofas ergab, dass dieses nach einem Diebstahl als gestohlen ausgeschrieben war. Das Kleinkraftrad stellten die Beamten sicher. Der Minderjährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. /SaSt

