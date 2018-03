Polizei Essen / Essen: 19-Jähriger versucht Mountainbike zu ...

Essen: 19-Jähriger versucht Mountainbike zu knacken - Festnahme

Essen - 45130 E.-Südviertel:

Mittwochabend (28.März), gegen 22:50 Uhr, nahm die Polizei auf der Witteringstraße einen 19-Jährigen aus Duisburg vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge (29) beobachtete zuvor, wie der junge Mann sich auf der Witteringstraße an seinem Mountainbike, welches verschlossen vor einem Restaurant abgestellt war, zu schaffen machte. Mittels einer akkubetriebenen Flex versuchte der Duisburger das Kettenschloss des Fahrrades zu knacken. Der Besitzer des Rades stellte den 19-Jährigen daraufhin zur Rede und konnte diesen bis zum Eintreffen der Polizei an seiner Flucht hindern. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. In seinem mitgeführten Rucksack konnte der Winkelschleifer aufgefunden werden, den die Polizei sicherstellte. Da der Heranwachsende einen festen Wohnsitz hat und bisher unbestraft ist, entschied die Staatsanwaltschaft, dass der 19-Jährige nicht in Untersuchungshaft muss und in Freiheit auf sein Verfahren warten darf. /SaSt

