Polizei Essen / Essen: 24-jähriger Essener randaliert vor ...

Essen: 24-jähriger Essener randaliert vor Diskothek und leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme - Polizeibeamter leicht verletzt

Essen - 45127 E.-Stadtkern: Am Sonntag (10. März), gegen 4 Uhr, nahmen Beamten der Polizeiwache Mitte einen Randalierer vor einer Diskothek auf der Viehofer Straße in Gewahrsam. Dieser war zuvor einem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen. Nachdem ein 24-jähriger Essener, gegen 3:30 Uhr, mit den Türstehern einer Diskothek in Streit geriet und anfing zu randalieren, erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis und drohte Folgemaßnahmen bei Nichtbefolgung an. Daraufhin verließ der Randalierer zunächst die Örtlichkeit. Kurze Zeit später tauchte der Randalierer erneut vor der Diskothek auf, worauf die eintreffenden Beamten die zuvor angedrohte Ingewahrsamnahme durchsetzen. Bei der Fesselung leistete der 24-Jährige Widerstand. Er trat um sich, versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu winden und spukte in dessen Richtung. Mittels einfacher körperlicher Gewalt brachten die Polizisten den Mann zu Boden. Während der Fesselung des Beschuldigten solidarisierten sich die umstehenden Personen und verlangten lautstark die Freilassung des 24-Jährigen. Die Eingriffe dieser Personen in die Fesselung, indem sie u.a. versuchten die Beamten von dem Beschuldigten wegzustoßen, konnte ebenfalls durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt verhindert werden. Ein Beamter wurde durch die Tritte leicht verletzt. Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Randalierer die Nacht im Polizeigewahrsam./ SaSt

