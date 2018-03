Polizei Essen / Essen: 25-Jähriger flüchtet mit Wagen aus ...

Essen: 25-Jähriger flüchtet mit Wagen aus Kontrolle - 23-Jähriger hindert Polizei an der Verfolgung

Essen - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am Donnerstag, 15. März gegen 23 Uhr, kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Stauderstraße zu einem Widerstand und einer Straßenverkehrsgefährdung. Im Rahmen der Streife hielten die Beamten einen 25-Jährigen mit seinem Mercedes für eine Verkehrskontrolle an. Wenig später fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW wiederholt schnell und dicht an der Kontrollstelle vorbei und provozierte damit die Beamten. Unvermittelt startete auch der 25-Jährige den Motor und fuhr davon. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer, der zuvor die Kontrolle gestört hatte, ließ den Mercedes-Fahrer passieren und stellte sich dann dem Streifenwagen in den Weg. Die Beamten konnten im letzten Moment durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern. Trotz dieser gefährlichen Aktion konnten beide Fahrer im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Männer entlassen. Beiden wurden die Führerscheine entzogen. / AKoe

