Polizei Essen / Essen: 32- jähriger Motorradfahrer stürzt nach ...

Essen: 32- jähriger Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Essen - 45133 E.-Rüttenscheid: Ein Motorradfahrer musste am vergangenen Donnerstagmittag (7. Juni) auf der Norbertstraße einem Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gegen 12.45 Uhr fuhr der 32- Jährige auf der Norbertstraße in Richtung Autobahn 52. An der Kreuzung Norbertstraße / Zufahrt Messegelände (Tor 4) / Moritzstraße zeigte für ihn die Ampel "grün". Plötzlich sei aus der Zufahrt Messegelände ein vermutlich hellblauer Daimler auf die Norberstraße gefahren. Der Motorradfahrer wich nach links aus, um nicht mit dem Auto zusammenzuprallen. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle und stürzte. Er verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Sein Motorrad rutschte noch ein Stück weiter und prallte gegen das Auto eines 64-Jährigen. Dieser stand an einer rotzeigenden Ampel auf der Norbertstraße, Ecke Lührmannstraße. Der gesuchte Daimlerfahrer wird beschrieben mit einem dunklen Teint und dunklen Haaren. Er hat eine schlanke Statur und trug an dem Donnerstag ein gestreiftes blaues T-Shirt. Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem möglichen Verursacher, dem Daimlerfahrer, geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

