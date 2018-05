Polizei Essen / Essen: 44-jährige Nuray C. vermisst - Foto - Wer ...

Essen: 44-jährige Nuray C. vermisst - Foto - Wer hat die Frau aus Altendorf gesehen?

Essen - 45117 E-Stadtgebiet: Nachdem ein Angehöriger die 44 Jahre alte Nuray C. als vermisst meldete, suchen nun Ermittler nach der Frau.

Am Sonntagabend erschien der ehemalige Lebensgefährte bei der Polizei und meldete die Frau als vermisst. Sie war zuletzt am 9. Mai von Familienangehörigen in ihrer Altendorfer Wohnung gesehen worden.

Sie habe lediglich Zigaretten holen wollen und die Wohnung in Flip-Flops verlassen. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Ihre 13-jährige Tochter wohnt seitdem bei den Großeltern im selben Haus.

Nuray C. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Zuletzt trug sie eine blaue Hose und ein grünes T-Shirt.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. (LL)

