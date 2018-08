Polizei Essen / Essen: Auffahrunfall - kein Führerschein und ...

Essen: Auffahrunfall - kein Führerschein und abgefahrene Reifen

Essen - 45127 E.-Westviertel: Am Montagnachmittag, 13. August um 17:20 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hans-Böckler-Straße.

Der 20-jährige Autofahrer befuhr die Hans-Böckler-Straße in Richtung Norden. Als die Wagen vor ihm zu stehen kamen, wollte er scheinbar abbremsen, dies gelang allerdings nicht rechtzeitig. So fuhr der BMW-Fahrer auf einen VW Touran auf und schob diesen weiter in einen Peugeot 208. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 20-Jährigen schwer verletzt. Der 41-jährige VW-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen, konnte aber nach der Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen werden.

Die Überprüfung des 20-Jährigen ergab, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem war das Auto nicht verkehrstüchtig. Neben den Bremsen, die scheinbar versagt hatten, stellten die Beamten fest, dass die hinteren Reifen keine ausreichende Profiltiefe mehr hatten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. / AKoe

