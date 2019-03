Polizei Essen / Essen: Busfahrer muss Vollbremsung machen - ...

Essen: Busfahrer muss Vollbremsung machen - 91-jährige Seniorin durch Sturz verletzt - Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Essen - 45355 E-Borbeck: Freitagnachmittag (29.03.2019, 16:48 Uhr) erlitt eine 91 Jahre alte Frau in einem Liniensbus 186 auf der Borbecker Straße Verletzungen durch einen Sturz. Der Fahrer des Busses (58) musste auf seinem Weg in Richtung Otto-Brenner-Straße stark bremsen, als ein links neben ihm fahrender Autofahrer plötzlich auf seine Fahrspur lenkte. Der unbekannte Fahrer habe unbeirrt trotz Hupens seine Fahrt fortgesetzt, ein Unfall sei nur durch die Vollbremsung zu verhindern gewesen. Durch die abrupte Bremsung fiel die Seniorin von ihrem Sitz und verletzte sich. Mit dem Krankenwagen musste sie zur stationären Behandlung in ein Hospital verbracht werden. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern oder weil der beteiligte Fahrer den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hat, setzte dieser seine Fahrt über die Borbecker Straße in Richtung Otto-Brenner-Straße fort. Der Mann soll kurze, braune Haare haben. Bei dem Auto soll es sich um eine älteres Modell des Opel Astra in der Farbe Grau gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet Hinweise auf den Fahrer oder den grauen Opel Astra. Telefon: 829-0/ TaRe

