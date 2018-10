Polizei Essen / Essen: Diebe lenken Mitarbeiter auf Spielemesse ...

Essen: Diebe lenken Mitarbeiter auf Spielemesse ab und stehlen Geldkassetten

Essen - 45131 E.-Rüttenscheid:

Am Freitag, 26. Oktober um 17:31 Uhr, haben Beamte auf der Spielemesse einen mutmaßlichen Dieb vorläufig festgenommen.

Am späten Nachmittag wurde ein 36-jähriger Standmitarbeiter von einer bislang unbekannten Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dann fragte ihn ein weiterer Mann von einer anderen Seite des Standes nach dem Preis eines Spiels. Obwohl dieser klar ausgezeichnet war, drehte sich der Mann um, um die Frage des Mannes zu beantworten. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte, um eine unter dem Tresen verborgene Geldkassette zu stehlen. Damit flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der zweite Tatverdächtige - ein 42-jähriger Serbe - wurde von weiteren Mitarbeitern und dem Security-Dienst festgehalten, während die Polizei alarmiert wurde.

Als die Beamten die Anzeige aufnahmen, kam ein Mitarbeiter eines anderen Standes hinzu. Er erkannte den 42-Jährigen wieder. Der Tatverdächtige soll ihm am Tag zuvor ebenfalls eine Geldkassette gestohlen haben.

Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Er wurde am Samstagvormittag wieder entlassen.

Der zweite, noch nicht identifizierte Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, hat eine durchschnittliche Statur und trug dunkle Kleidung. Hinweise zur Identität des Mannes oder zu Beobachtungen vor Ort nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

