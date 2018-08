Polizei Essen / Essen: Diebstahl eines hochwertigen PKW - Zeugen ...

Essen: Diebstahl eines hochwertigen PKW - Zeugen gesucht

Essen - 45133 E-Bredeney: Am Freitag (24. August) in der Zeit von 7 Uhr bis 9 Uhr wurde ein schwarzes BMW M3 Coupe mit dem Kennzeichen E-VM 33 in der Straße Quellenblick in Bredeney entwendet. Das Fahrzeug stand unmittelbar am Haus des Fahrzeughalters geparkt. Beide Schlüssel befanden sich im Hause. Möglicherweise haben die Täter das Funksignal des Key-Less-Systems abgegriffen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Quellenblick gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden. uf

