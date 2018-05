Polizei Essen / Essen: Einbruch in Sakristei - Foto - Polizei ...

Essen: Einbruch in Sakristei - Foto - Polizei sucht Zeugen

Essen - 45276 E.-Steele: In der Nacht von Montag, 21. Mai, auf Dienstag, 22. Mai, sind bislang unbekannte Täter in die Sakristei der Friedenskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Königsstelle eingebrochen. Dort wurde bereits im vergangenen Jahr zwischen dem 25. und 26. Dezember eingebrochen. Um in die Räumlichkeiten an der Kaiser-Wilhelm-Straße zu gelangen, brachen sie ein Fenstergitter aus der Wand und schlugen ein Fenster ein. Sie durchsuchten die Sakristei nach Beute und flohen mit Geld und einer silbernen Schatulle, in der Oblaten für das Abendmahl aufbewahrt werden (Foto, links unten). Die mutmaßlichen Einbrecher hinterließen ein Bild der Verwüstung. Nun bittet der Ermittler des Kriminalkommissariats 32 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie vor Ort etwas beobachtet haben oder die Schatulle im Internet oder einem Markt entdecken, Ihnen diese vielleicht angeboten wird, melden Sie sich bei der Polizei unter 0201/ 829-0. / AKoe

