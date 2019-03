Polizei Essen / Essen: Eine Person nach Verkehrsunfall schwer ...

Essen: Eine Person nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen - 45355 E.-Bochold: Am Montag, 4. März gegen 23:38 Uhr, kam es am Schölerpad zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 19-jähriger Beifahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach habe der 20-jährige Fahrer zunächst die Kesselstraße befahren. Von dort aus sei er links in die Straße Schölerpad eingebogen. In der Kurve habe er beschleunigt, woraufhin er die Kontrolle über seinen PKW verloren habe. Dabei kam er linksseitig von der Fahrbahn ab und prallte mit einer Garagenwand zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich sein 19-jähriger Beifahrer so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer selbst erlitt augenscheinlich keine Verletzungen, wurde aber ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt. Davon zeugte auch das Splitterfeld mit Teilen der Verkleidung. Die Polizei ist für Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweis geben können, unter 0201/829-0 zu erreichen. /AL

