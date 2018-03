Polizei Essen / Essen: Essener Seniorin stirbt im Krankenhaus an ...

Essen: Essener Seniorin stirbt im Krankenhaus an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls - Ermittler sucht dringend weitere Zeugen - 1. Folgemeldung

Essen - 45127 E.-Stadtkern: Die Essener Seniorin, die am Montagmorgen (12. März), in einem tragischen Verkehrsunfall mit einem Lkw in der Innenstadt verwickelt war, ist verstorben. Das behandelnde Krankenhaus informierte die Polizei über das Ableben der 86-jährigen Dame am Donnerstagabend (15. März). Am Unfalltag war gegen 9:15 Uhr ein Lkw auf der Kettwiger Straße unterwegs. Beim Rangieren stieß der Fahrer (37) mit der Seniorin zusammen, die mit ihrer Gehhilfe an dem Lkw vorbeiging. Durch den Zusammenstoß stürzte die ältere Dame zu Boden und verletzte sich schwer. Über den Unfall berichteten wir bereits am 12. März, um 14:49 Uhr. Der Ermittler des Verkehrskommissariats 1 sucht nach wie vor dringend weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Auch eine Mutter, die mit ihrer Tochter am Unfallort war, kann die Polizei durch ihre Aussage unterstützen. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

