Polizei Essen / Essen: Fahrer ohne Führerschein erwischt - ...

Essen: Fahrer ohne Führerschein erwischt - Positiver Drogenvortest

Essen - 45357 E.-Dellwig: Am Sonntagabend, 10. Juni um 22:05 Uhr, haben Beamte einen 45-Jährigen ohne Fahrerlaubnis erwischt - ein Drogentest vor Ort verlief ebenfalls positiv. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten die Beamten den Audi mit bulgarischem Kennzeichen an der Donnerstraße/ Prosperstraße an. Der Fahrer hatte keinen Führerschein dabei und erklärte, dieser sei ihm gestohlen worden. Obwohl die Beamten eine entsprechende Anzeige fanden, entdeckten sie im polizeiinternen System auch eine Sperrfrist. Daraufhin gestand der Mann zudem ein, Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogentest vor Ort verlief positiv. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 45-Jährigen brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam. Heute wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. / AKoe

