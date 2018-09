Polizei Essen / Essen: Frau nach Angriff verletzt - Täter flüchtig

Essen: Frau nach Angriff verletzt - Täter flüchtig

Essen - 45326 E-Altenessen: Dienstagnachmittag (4. September 2018), gegen 16:52 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zur Grünstraße nach Altenessen gerufen. Dort fanden sie eine verletzte Frau (36 Jahre) blutend vor. Tatverdächtig ist ein Bekannter der Frau, der aber nicht mehr am Tatort angetroffen wurde. Nach ihm wird nun intensiv gefahndet. Beschreibung des Tatverdächtigen wie folgt: Männlich (34 Jahre), ca. 190 cm groß, 110 kg schwer, kurze blonde Haare, grauer oder weißer Pulli, Jeans, Nike-Schuhe, führt einen kleinen schwarzen Hund mit orangener Leine und rotem Geschirr mit. Die Verletzte wurde durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Essener Polizei unter der Telefonnummer 0201/8290. uf

