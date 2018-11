Polizei Essen / Essen: Gartenspaten auf Auto geworfen - Polizei ...

Essen: Gartenspaten auf Auto geworfen - Polizei sucht Zeugen

Essen - 45239 E.-Heidhausen: Am Freitagabend (2. November) gegen 18.10 Uhr fuhr eine Autofahrerin (30) über die Heidhauserstraße als plötzlich ein Gartenspaten auf ihr Auto geworfen wurde. In Höhe der Bremerstraße an der dortigen Haltestelle "Landwehr" hatte sie zuvor bereits eine verdächtige männliche Person wahrgenommen, die auf der Busspur stand. Als sie die Haltestelle passierte, hörte sie einen lauten Knall. Im Rückspiegel sah sie, wie ein Gartenspaten auf die Straße fiel. An der nächsten Tankstelle hielt die 30- Jährige an und fand den Spaten an einer dortige Hecke. Die zuvor beobachtete Person war dunkel gekleidet und trug auffällig hohe helle Socken, die über die Hosenbeine gezogen waren. Die zuständige Ermittlerin des Verkehrskommissariats 2 sucht nun Zeugen, die an der Unfallörtlichkeit ebenfalls eine verdächtige Person beobachtet haben oder möglicherweise Zeugen, denen ein Gartenspaten entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

