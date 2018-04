Polizei Essen / Essen: Gesuchte Tatverdächtige nach ...

Essen: Gesuchte Tatverdächtige nach Körperverletzungsdelikt stellen sich der Polizei- 1. Folgemeldung

Essen - 45127 E.-Stadtkern: Nach einem Körperverletzungsdelikt in einer Diskothek auf der Viehofer Straße am Sonntag (28.03.2018, 2:20 Uhr), suchte die Polizei Essen mit einem Foto nach den beiden Tatverdächtigen. Wir berichteten.

Heute Mittag (27.April, gegen 12 Uhr) stellte sich das Duo in der Polizeiwache Kray, nachdem sie von Bekannten auf das in den Medien veröffentlichte Bild angesprochen worden sind. Die Fotofahndung wird hiermit zurück genommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. /SaSt

