Polizei Essen / Essen: Großer Polizeieinsatz in einem Verfahren ...

Essen: Großer Polizeieinsatz in einem Verfahren gegen mutmaßliche Räuber - Zwölf Festnahmen - Durchsuchungen in Essen und Duisburg

Essen - 45117 E.-Stadtgebiet/ 45468 MH.-Stadtgebiet: Am Donnerstagmorgen, 26. April, sind im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungen in Essen und Duisburg durchgeführt worden. Die Beamten nahmen zwölf Personen vorläufig fest. Der Einsatz richtete sich gegen eine Gruppe von 19 Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht in unterschiedlicher Konstellation für eine Serie von Raubdelikten verantwortlich zu sein. Zwischen November 2017 und März 2018 sollen die Tatverdächtigen etwa 28 Raubdelikte begangen haben. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Spielhallen und Supermärkte überfallen zu haben, zumeist in Essen, aber auch in Mülheim an der Ruhr, Duisburg und in Witten. Bereits um 6 Uhr begannen die Maßnahmen in 13 Objekten. Die Beamten nahmen zwölf Tatverdächtige - Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene - vorläufig fest. Diese sind der Polizei zum Teil wegen ähnlich gelagerter Delikte bekannt. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde zudem eine Schreckschusswaffe gefunden. Fünf Personen werden heute Mittag den Haftrichtern und Haftrichterinnen vorgeführt. Bereits im Vorfeld der Maßnahmen am gestrigen Donnerstag haben Beamte zwei Haftbefehle gegen Tatverdächtige vollstreckt. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Für die Ermittlungen wurde eine Ermittlungskommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alfons Lammerding eingerichtet. / AKoe

