Polizei Essen / Essen: Handtaschendieb auf frischer Tat ertappt - ...

Essen: Handtaschendieb auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Essen - 45127 E-Innenstadt: Ein Dieb stahl gestern Mittag, 18. September, die Handtasche einer 62-jährigen Essenerin. Gegen 15:35 Uhr befand sich die Dame in einem Café auf der Kettwiger Straße. Ihre Handtasche hing über der Stuhllehne. Ein 61-jähriger Kolumbianer erschien und lief zwischen den Stuhlreihen hin und her. Plötzlich ergriff er die Handtasche der Essenerin und flüchtete in Richtung der Straße "Zwölfling". Dort stoppten die 62-Jährige und ein Zeuge den Handtaschendieb. Während man gemeinsam auf die alarmierten Beamten wartete, erschien eine unbekannte Frau und nahm Gegenstände des Kolumbianers entgegen. Möglicherweise handelte es sich hierbei um Diebesgut. Die Frau wird beschrieben als 150-155 cm groß, älter als 50 Jahre, stabile Figur und trug grüne Oberbekleidung. Bei der Durchsuchung der Person auf der Polizeiwache entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut (vier Damenuhren und eine Herrenjacke) in der mitgeführten Tasche. Der Mann sitzt derzeit im Polizeigewahrsahm. Möglicherweise hält er sich illegal in Deutschland auf. (ChWi)

