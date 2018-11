Polizei Essen / Essen: Jugendliche berauben Kindertrio - Polizei ...

Essen: Jugendliche berauben Kindertrio - Polizei sucht Zeugen

Essen - 45326 E-Altenessen/Süd: Freitagmittag (23. November) überfielen drei bislang unbekannte Jugendliche einen 11- und zwei 13-Jährige. Gegen 13:50 Uhr liefen die drei Freunde auf der Krablerstraße in Richtung Hafenstraße. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Baumarkt kam den Dreien ein jugendliches Trio entgegen. Als sich die beiden Gruppen in etwa auf gleicher Höhe befanden, riss einer der Jugendlichen an der Umhängetasche des 11-Jährigen. Anschließend stahl er eine Musikbox und eine Powerbank aus der Tasche. Danach flüchteten sie in Richtung Altenessener Straße. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Der erste Räuber war korpulent und trug einen grauen Jogginganzug der Marke Nike. Der zweite Räuber war schlank und trug eine Jacke der Marke Wellenstein. Der Dritte war ebenfalls schlank und trug einen Pullover der Marke Lacoste. Möglicherweise fiel das Trio bereits im Vorfeld auf. Hinweise zu den Räubern nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

