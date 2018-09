Polizei Essen / Essen: Junger Mann nach Angriff mit Gegenstand ...

Essen: Junger Mann nach Angriff mit Gegenstand schwer verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Essen - 45326 E-Altenessen: Am heutigen Tag (3. September) gegen 14 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schwerer verletzen Mann, der von unbekannten Personen mit einem Gegenstand angegriffen worden sein soll. Der Angriff soll auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Nieswandt-Allee stattgefunden haben. Sofort alarmierte Streifenwagen entdeckten den Verletzten am dortigen Parkplatz. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in ein Essener Krankenhaus. Die Beamten nahmen die Fahndung auf und konnten im Nahbereich zwei Personen festnehmen. Die Hintergründe sind derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

