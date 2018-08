Polizei Essen / Essen: Mofafahrer muss Auto ausweichen und ...

Essen: Mofafahrer muss Auto ausweichen und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Essen - 45127 E.-Westviertel: Am Montagmorgen, 13. August um 8 Uhr, zwang ein Auto einen Mofafahrer auszuweichen - dabei kam dieser zu Fall und verletzte sich schwer.

Der 54-Jährige befuhr die Burgfeldstraße stadtauswärts. Zwischen Jägerstraße und Zimmerstraße setzte ein grauer Wagen vor ihm in eine Einfahrt zurück. Scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr dieser dann schnell an. Dadurch zwang er den Mofafahrer auszuweichen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Der Autofahrer hielt nicht an und fuhr davon. Der 54-Jährige wurde vor Ort behandelt und dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des grauen Fahrzeugs mit Essener Kennzeichen. Bei dem Auto handelt es sich möglichweise um einen VW.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem Auto oder seinem Fahrer/ der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden. / AKoe

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen