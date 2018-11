Polizei Essen / Essen/ Mülheim a.d. Ruhr: Zahlreiche ...

Essen/ Mülheim a.d. Ruhr: Zahlreiche Autodiebstähle mit "Keyless-Go" Systemen - Bürgerinnen und Bürger aufgepasst!

Essen - E./MH.-Stadtgebiete: In den vergangenen Wochen kam es in den Stadtgebieten von Essen und Mülheim a.d. Ruhr gehäuft zu Komplettentwendungen von hochwertigen Fahrzeugen, die mit dem sogenannten "Keyless-Go" System ausgestattet sind. Die Täter agieren meist zu zweit oder in Gruppen. Mit einem Gerät können die Tatverdächtigen die Funkwellen des originalen Fahrzeugschlüssels so verlängern, dass dieses Signal von einem anderen Gerät abgefangen und kopiert wird. Die kopierten Daten auf dem fremden Gerät funktionieren dann ebenso wie der Originalschlüssel. Die Täter können daher das Fahrzeug ohne großen Aufwand oder Einbruchsspuren entwenden. Ein möglicher Schutz für Fahrzeuginhaber kann sein, dass der Fahrzeugschlüssel mehrfach in eine Aluminiumfolie gewickelt wird oder er in einer Metalldose aufbewahrt wird. Dadurch kann das Signal gestört werden- bietet aber auch keine hundertprozentige Sicherheit. Wichtig ist: Seien Sie, vor allem zur Nachtzeit, aufmerksam! Treffen Sie Maßnahmen, um einen möglichen Diebstahl zu verhindern und informieren Sie die Polizei unter der 110, falls Sie oder ihre Nachbarn verdächtige Personen sehen oder verdächtige Feststellungen machen. /JH

