Polizei Essen / Essen/ Mülheim an der Ruhr: ++Aktualisierung++ ...

Essen/ Mülheim an der Ruhr: ++Aktualisierung++ Falsche Polizisten versuchen erneut, Mitbürger zu betrügen- Polizeipräsidium warnt vor Betrügern- Kriminelle erbeuten zigtausend Euro

Essen - 45117 E-Stadtgebiet- 45468 MH-Stadtgebiet: In den letzten Tagen häufen sich wieder Anrufe, in denen sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben. Zahlreiche Anrufe wurden der "richtigen" Polizei aus Mülheim/ Ruhr und Essen gemeldet. In einigen Fällen soll in der angezeigten Rufnummer des Anrufers, die Notrufnummer 110 enthalten gewesen sein. Durch technische Manipulationen erwecken die Betrüger so den Eindruck, dass die Polizei anrufen würde. Mit erlogenen und erfundenen Geschichten schüchtern sie die oft älteren Mitbürger ein und berichten von Einbrechern, die quasi schon zu ihnen unterwegs seien. Durch geschickte Fragen erfahren sie anschließend von den Lebensumständen und meist auch von den finanziellen Möglichkeiten der Senioren. In einzelnen Fällen erbeuten sie Schmuck und hohe Bargeldsummen, oft mehrere zigtausend Euro. Im Raubkommissariat 31 des Polizeipräsidiums Essen ermitteln spezielle Kriminalbeamte in solchen Fällen und suchen zurzeit speziell nach Zeugen in Essen- Haarzopf. In dem beschaulichen Viertel "An der Ziegelei" suchten Betrüger nahe der Meisenburgstraße eine(n) älteren Mitbürger auf. Auch in diesem Fall erschlichen sie sich das Vertrauen der(s) Senioren, indem sie an der Haustüre klingelten und sich als Handwerker ausgaben. Aus polizeitaktischen Gründen geben wir keine weiteren Einzelheiten zur Vorgehensweise bekannt, jedoch erbeuteten die Kriminellen die gesamten Ersparnisse in Höhe von mehreren zigtausend Euro.

Deshalb die Bitte und Aufforderung ihrer Polizei Essen/ Mülheim: "Da wir immer auf Ihre die Unterstützung angewiesen sind, bitten wir auch in diesem Fall um Hinweise. Sollten Anwohner oder Autofahrer im Bereich An der Ziegelei/ Meisenburgstraße, insbesondere in den letzten zwei Wochen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, teilen Sie uns dies unter der Rufnummer 0201-8290 oder unter unserer Notrufnummer 110 mit."

Aktualisierung um 14 Uhr: Vor wenigen Minuten wurden erneut Mitbürger in Essen betrogen. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen wurde ein Essener Ehepaar nach ihrem Einkauf an ihrer Wohnanschrift in Rüttenscheid, Renatastraße angesprochen. Zwei Männer, die sich als Polizisten ausgaben, warnten vor Einbrechern, die sich noch in der Wohnung befinden sollen. So betraten die Männer die Wohnung und fanden in kürzester Zeit das Geldversteck der Eheleute. Mit mehreren tausend Euro Beute machten sie sich schnell davon. Die Polizei hofft, dass Anwohner oder Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei bei der Aufklärung helfen. Anrufer nimmt die Polizei in diesem Fall auch unter der Notrufnummer 110 entgegen. Laut Beschreibung soll einer der Männer etwa 175-180 groß, dunkle Haare und einen Oberlippen- und Kinnbart tragen. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke./Peke

