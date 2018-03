Polizei Essen / Essen/Mülheim an der Ruhr/Oberhausen: Caravan in ...

Essen/Mülheim an der Ruhr/Oberhausen: Caravan in Essen gestohlen - Hubschraubereinsatz über Mülheim und Oberhausen - Täter entkommt - Zeugen gesucht

Essen - 45359 E-Frintrop/45475 MH-Dümpten/46047 OB-Schlad: Ein unbekannter Täter stahl in der Nacht von Dienstag (20. März) auf Mittwoch (21. März) im Essener Stadtteil Frintrop einen Caravan. Ein Hubschrauber der Fliegerstaffel kreiste über dem Fahndungsgebiet. Der Täter konnte dennoch entkommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 3:45 Uhr wachte ein 58 Jahre alter Anwohner auf der Straße Breukelmannhof in Essen durch einen Handy-Alarm auf. Das in seinem abgestellten Wohnwagen installierte GPS-Gerät schien eine Fortbewegung zu registrieren. Als er genauer auf seinem Smartphone nachschaute, erschrak der Camper. Der nagelneue Anhänger hatte schon Fahrt aufgenommen und war mit einem unbekannten Zugfahrzeug unterwegs. Der Halter verständigte sofort die Polizei.

Das hilfreiche Signal riss unglücklicherweise in Mülheim auf der Mellinghofer Straße ab. Die Leitstelle koordinierte zahlreiche Streifenwagen zur Stadtgrenze Mülheim/Oberhausen. Schließlich konnte ein Streifenteam das flüchtende Gespann auf der Zechenbahn in Richtung Oberhausen ausmachen.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die nach Oberhausen über die Straße Dümpterkamp führte. In Höhe der Wehrstraße blieben das Auto, mit mutmaßlich britischem Kennzeichen, und der Wohnwagen plötzlich stehen. Ein Krimineller sprang aus dem Fahrzeug. Er nahm die Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte. Die Beamten eilten ihm hinterher. Er war schneller und entkam.

Ein Polizeihubschrauber unterstütze die Bodenkräfte bei der Fahndung. Trotz massiven Fahndungsdrucks fand der Flüchtende vermutlich im letzten Moment ein Schlupfloch und entkam. Polizisten stellten den grauen BMW Typ 302d sicher, um Erkenntnisse über den Geflüchteten zu erlangen.

Der Mann ist zirka 1,7 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und eine Halbglatze. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer Jeanshose. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen. Diese sind unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu erreichen. / MUe.

