Polizei Essen / Essen/Mülheim an der Ruhr: Segelflugzeug stürzt ...

Essen/Mülheim an der Ruhr: Segelflugzeug stürzt auf Messeparkplatz - Pilot vor Ort verstorben - Kriminalpolizei und Bundesamt für Flugsicherung ermitteln

Essen - 45149 E-Haarzopf/45470 MH-Raadt: Heute (30. September) gegen 14:50 Uhr meldeten in etwa 40 Passanten den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein abgestürztes Flugzeug auf dem Messeparkplatz P 10 nahe des Flughafens Essen/Mülheim an der Ruhr (Lilienthalstraße). Polizeibeamte und Rettungskräfte aus den Städten Essen und Mülheim an der Ruhr machten sich augenblicklich auf den Weg zum Einsatzort. Währenddessen versuchten die Passanten das abgestürzte Segelflugzeug zu sichern und den Piloten aus dem Flugzeug zu bergen. Dies gelang jedoch erst mit dem Eintreffen der Rettungskräfte. Noch vor Ort verstarb der Pilot. Es kam zu keinen weiteren Verletzten. Alarmierte Seelsorger kümmerten sich um die Zeugen des Vorfalls. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte. Zur Unterstützung wurden Spezialisten der Flugsicherheit informiert. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

