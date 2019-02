Polizei Essen / Essen: Mülheimer Einsatztrupp nimmt vier ...

Essen: Mülheimer Einsatztrupp nimmt vier Bandendiebe fest

Essen - 45117 E.-Stadtgebiet: Zivile Polizeibeamte nahmen vier mutmaßliche Diebe am Samstagnachmittag (23. Februar) fest. Nach bisherigen Erkenntnissen, waren die Tatverdächtigen in mehreren Lebensmittelgeschäften unterschiedlichster Städte, wie Essen, Bochum und Gelsenkirchen, aktiv. Vermutlich agierten sie immer in einer ähnlichen Vorgehensweise. Die Männer betraten offenbar nacheinander das jeweilige Lebensmittelgeschäft und taten augenscheinlich so, als seien sie einander unbekannt. An der Kasse bezahlte einer der Tatverdächtigen irgendeine Ware des Geschäftes, sodass der Kassierer abgelenkt war. Währenddessen reihten sich die anderen Täter hinter ihm an der Kasse ein, nahmen vermutlich mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage und steckten sie unbemerkt ein. Nach einer Tat in Essen nahm der Einsatztrupp die mutmaßlichen Diebe auf einem Hotelhof auf der Alten Bottroper Straße fest. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen entdeckten die Mülheimer Fahnder mehr als 50 Zigarettenschachteln. Diese wurden in einer Rückbank gefunden, die so umgerüstet war, dass im Innern ein Hohlraum entstand. Die zivilen Beamten nahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen alle vier Personen vorläufig fest. Die Zigarettenschachteln wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verdacht des schweren Bandendiebstahls. /JH

