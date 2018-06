Polizei Essen / Essen: Mutmaßlicher Langfinger und Betrüger nutzt ...

Essen: Mutmaßlicher Langfinger und Betrüger nutzt die Gunst der Stunde - Polizei fahndet mit Fotos

Essen - 45257 E-Byfang: Ein mutmaßlicher Langfinger und Betrüger nutzte offenbar die Gunst der Stunde. Die Essener Polizei fahndet nach ihm mit Fotos. Mitte September letzten Jahres stellte man unverschlossen ein Auto auf der Straße Kleinheide ab. Ein Unbekannter entwendete aus dem Audi hochwertige Geldbörsen und Debitkarten. In einem Supermarkt in Hattingen setzte er eine Karte zum Bezahlen ein. Die dortige Überwachungskamera hielt von dem Tatverdächtigen Bilder fest. Mit einem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht die Polizei Fotos des mutmaßlichen Kriminellen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den Mann auf den Fotos oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -