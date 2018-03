Polizei Essen / Essen: Nach einer skurrilen Unfallflucht in der ...

Essen: Nach einer skurrilen Unfallflucht in der Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen, einem Verletzten, einem Auto und einem Fußgänger

Essen - Zu einer skurrilen Unfallflucht kam es Donnerstagnachmittag (15. März) in der Essener Innenstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen, einem Verletzten, einem Auto und einem Fußgänger. Gegen 16:30 Uhr musste ein aus Richtung Schützenbahn kommender Busfahrer (35) auf der Straße Freiheit abrupt abbremsen, als der Beifahrer eines blauen Autos plötzlich die Tür aufriss und ausstieg. Zwei Fahrgäste kamen bei der Aktion zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Der Pkw machte sich aus dem Staub. Der ausgestiegene Beifahrer im Alter von zirka 45 Jahren trug eine Brille und ergriff zu Fuß ebenfalls die Flucht. Erstaunlicherweise suchte auch ein verletzter Fahrgast aus dem Bus das Weite. Einen verletzten Mann (44) brachten Rettungssanitäter zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bittet die aufgeführten Beteiligten und weitere Unfallzeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

http://www.facebook.com/PolizeiEssen