Polizei Essen / Essen: NRW-Tag 2018 - Es wird tierisch! - 3. ...

Essen: NRW-Tag 2018 - Es wird tierisch! - 3. Folgemeldung

Essen - 45127 E-Innenstadt: Hiermit startet die Blaulichtmeile nicht nur gut, sondern bleibt auch in schöner Erinnerung: Ein Airbrush-Tattoo! Dieses Tattoo wird kleinen Besuchern in Form von einem Polizeiauto oder einem Motorrad auf die Haut gesprüht. Aber keine Angst - das Tattoo ist gesundheitlich unbedenklich und lässt sich problemlos abwaschen. Die Essener Bereitschaftspolizeihundertschaft steht ebenfalls parat. Für jeden gesunden Besucher, wenn er Lust und Laune hat, kann es jetzt sportlich und anspruchsvoll werden. Es dürfen die aktuelle Körperschutzausstattung und weitere Uniformteile ausprobiert werden. Wer wissen will, ob er mit der schweren Ausrüstung auch belastbar ist, der kann sich mit anderen Mitstreitern auf einem Parcours austoben. Ein modernes Beweissicherungsfahrzeug der Hundertschaft kann ebenfalls besichtigt werden. Der Polizei-Sportverein Essen stellt sich ebenfalls vor und führt mehrere Kampfsportarten vor. "Krav Maga" und "Aikido" wird Ihnen in Aufführungen näher gebracht. Es lohnt sich auch hier, unbedingt mal vorbeizuschauen.

Außerdem wird es tierisch: Die Diensthundeführer werden das vielseitige Können ihrer Hunde vorstellen. Klassische Einsätze werden inszeniert, doch die Hunde trainieren den Ernstfall. Die Diensthunde haben eine feine Nase und sind sehr schnell. Wir erklären Ihnen den Einsatz mit unseren Tieren: Wie sie ausgebildet werden, ihren Dienst versehen und ob es nach tollen Erfolgen auch eine Belohnung gibt. Nach der Aufführung haben die Besucher die Möglichkeit, die Diensthunde zu treffen. Kommen Sie mit den Hundeführern ins Gespräch und löchern Sie sie ruhig mit vielen Fragen. Wie sieht der Feierabend von einem Polizeihund aus und wie kommt er mit der Nachtschicht klar? Hat er ein Privatleben und Hobbies?

Und jetzt kommen wir endlich zu unserem süßen Leckerchen. Erraten? Hier die Auflösung: Das Diensthundwesen des Landesamts für Aus-und Fortbildung präsentiert die landeseigene Hundeaufzucht. Sechs bis acht Wochen junge Hundewelpen tollen durch die Gegend. Mit Spaß und Motivation absolvieren die vierbeinigen Azubis spielerisch Übungen, die sie auf die weitere Ausbildung vorbereiten und stärken soll. Bei der Polizei fühlen sich die jungen Hunde wohl. Sie kennen keine Langeweile und sind gut sozialisiert. Teamgeist, Selbstvertrauen und Arbeitswille stehen an erster Stelle. Vom Welpen zum Schutzhund, diesen spannenden Werdegang erklären Ihnen die Hundeführer persönlich.

Die International Police Association (IPA) stellt historische Uniformen aus und versetzt uns alle in eine vergangene Zeit - auf Streife wie damals. Die Polizisten in alter Uniform werden Ihnen auf der Blaulichtmeile bestimmt mal über den Weg laufen und nach dem Rechten schauen. Etwas ganz besonderes, wie wir finden. Übrigens: Ansprechen ist nicht verboten. Am Stand können sich interessierte Besucher auch ein Bild über die Entwicklung der Dienstkleidung machen.

Wer sich abschließend einfach nur vom stressigen Alltag erholen möchte, der sollte die "Chill-Area" mit LED-Wand aufsuchen. Während der Entspannungsphase gibt es für Sie dort Informationen und Ablaufpläne zur Meile sowie Präventionsvideos. Das war immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben noch mehr zu bieten und berichten in der nächsten Woche. / MUe.

