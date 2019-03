Polizei Essen / Essen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ...

Essen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss rote Ampel missachtet - Polizei verfolgt 25-jährigen Autofahrer

Essen - 45326 E.-Altenessen-Süd: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. März um 0:04 Uhr, verfolgte die Essener Polizei einen Autofahrer, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte.

Der 25-Jährige fuhr mit einem Jeep Cherokee auf der Wilhelm-Nieswandt-Allee in südlicher Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr Stauderstraße/ Wilhelm-Nieswandt-Allee/ Altenessener Straße missachtete er eine rote Ampel. Dies beobachtete eine Streifenwagenbesatzung.

Die Beamten folgten dem Mann und signalisierten ihm mittels Anhaltezeichen stehen zu bleiben. Stattdessen beschleunigte der Fahrer. Dann bog er in die Straße Wildpferdehut und drückte erneut aufs Gas. Dabei achtete er weder auf andere Verkehrsteilnehmer noch Vorfahrtsregelungen. Zuletzt bog er in die Rodemannstraße ab. Da es sich hierbei um eine Sackgasse handelt, stellte er den Wagen ab und rannte zu Fuß davon. Die Beamten eilten dem Flüchtenden nach und stellten ihn in der Straße Bückmannshof. Dort hatte er versucht, in ein Wohnhaus zu flüchten.

Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass dem 25-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem konnten die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen. Den Konsum gestand der Mann. Daher wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Auch gegen seinen Vater, den Halter des Wagens, wird ermittelt. Hier geht es um die Frage, ob er zuließ, dass sein Sohn das Auto ohne Führerschein fuhr. / AKoe

