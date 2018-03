Polizei Essen / Essen: Polizei durchsucht in Wuppertal, ...

Essen: Polizei durchsucht in Wuppertal, Radevormwald, Wenden, Siegen, Gladbeck, Ahlen und Lengerich Wohnungen und Räume des Vereins "Osmanen Germania Boxclub"

Essen - Essen/Duisburg/Herten/Hilden/Bergisch Gladbach/Köln/Bottrop/Gelsenkirchen/Marl/ Bochum/Recklinghausen/Plett enberg/Werdohl/Lüdenscheid/Witten/Bergneustadt/Wuppertal/Radevormwald /Wenden/Siegen/Gladbeck/Ahlen/Lengerich: Das Bundesministerium des Inneren hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg gebeten, bei Ermittlungen gegen den Verein "Osmanen Germania Boxclub" zu unterstützen. Die Maßnahmen dienen dazu, die Vereinsstrukturen und Vereinsaktivitäten aufzuklären. Es handelt sich nicht um die Durchsetzung eines Vereinsverbots. Unter Führung des Polizeipräsidiums Essen finden seit heute (13.03) 06:00 Uhr Durchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen statt. An einigen der insgesamt 41 Objekte in unserem Land setzt die Polizei Spezialkräfte ein, weil sie die betroffenen Rocker als gefährlich einschätzt. Über den Fortgang werden wir weiter informieren. Uf

