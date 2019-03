Polizei Essen / Essen: Polizei sucht junge Trick-Räuberin - Beute ...

Essen: Polizei sucht junge Trick-Räuberin - Beute ist eine hochwertige Armbanduhr

Essen - 45133 E.-Bredeney: Eine unbekannte Frau hat gestern Vormittag (27.03., 11 Uhr) einem 81-jährigen Bredeneyer in seinem Auto die Armbanduhr entwendet.

Der Senior wollte in seine Tiefgarage fahren, allerdings klemmte das Garagentor beim Hochfahren. Diesen Überraschungsmoment nutzte eine junge Trick-Räuberin: Sie riss die Fahrzeugtür auf und hielt dem 81-Jährigen einen Spendenzettel vors Gesicht. Als der Senior die Frau wegschieben wollte, drängte sie sich in seinem Auto auf ihn. Nach einem Gerangel ließ die Unbekannte schließlich von dem 81-Jährigen ab und floh in einem nicht näher beschriebenen Auto in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der Senior, dass seine Armbanduhr verschwunden war.

Die Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt und circa 150 bis 160 cm groß sein. Sie hat eine dicke Statur und dunkle, schulterlange Haare. Insgesamt war sie zur Tatzeit unauffällig gekleidet und trug eine helle Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Vormittag etwas Auffälliges in Bredeney im Bereich Alfredstraße/ Stocksiepen/ Einigkeitsstraße beobachtet haben, sich unter 0201/829-0 zu melden./ SyC

