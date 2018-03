Polizei Essen / Essen: Polizei sucht mutmaßlichen Rezeptfälscher ...

Essen: Polizei sucht mutmaßlichen Rezeptfälscher - Mann versuchte Medikamente zu ergaunern - Auffälliges Merkmal im Augenbereich

Essen - 45117 E.-Stadtgebiet: Am Dienstag, 27. März, hat ein bislang unbekannter Mann in mindestens sechs Apotheken versucht das Medikament Genotropin mit einem gefälschten Rezept ausgehändigt zu bekommen. Der Tatverdächtige versuchte die gefälschten Rezepte unter anderem in folgenden Apotheken zu nutzen: In Katernberg, Ückendorfer Straße gegen 9:30 Uhr, in einer Apotheke in Steele, Isinger Tor gegen 12:30 Uhr und in Apotheken in Stoppenberg, Gelsenkirchener Straße und Ernestinenstraße zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr. Da das Medikament erst angefordert werden muss, wurden Termine zur Abholung vereinbart. Zu diesen erschien der Unbekannte nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung. Zudem wurden die Apotheken der Stadt bereits am Dienstag über den Sachverhalt informiert. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Auffällig ist der Augenbereich, dort hat der Mann jeweils zwischen Auge und Nase kleine Hautwülste. Er spricht schlechtes Deutsch. Der Mann hat volles, dunkles, leicht ergrautes, lockiges Haar. Er ist etwa 180 bis 190 cm groß, 50 bis 60 Jahre alt und hat ein südeuropäisches/ südosteuropäisches Aussehen. Möglichweise fällt auch sein beschädigter Fingernagel auf. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/ 829-0 entgegen. / AKoe

