Polizei Essen / Essen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - ...

Essen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - Kind leicht verletzt

Essen - 45127 E.-Stadtmitte: Am Pfingstmontag (21. Mai) kam es zwischen zwei Autofahrerinnen (29,32) zu einem Unfall an dem Varnhorstkreisel in Essen. Eine 29-Jährige fuhr mit ihren beiden Kindern auf der Bernestraße in Richtung Schützenbahn. Die 32-jährige Opelfahrerin kam aus dem Varnhorstkreisel und wollte in Richtung Hollestraße weiterfahren. In dem Kreuzungsbereich kam es zu einem Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich die 5-jährige Tochter der Skoda-Fahrerin leicht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der dortigen Ampelschaltung oder auch zu dem Unfallgeschehen machen können. Zeugen melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

