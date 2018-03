Polizei Essen / Essen: Polizei sucht zwei Männer nach ...

Essen: Polizei sucht zwei Männer nach Einbruchsversuch in Altenheim - Fotofahndung

Essen - 45128 E.-Südviertel:

Am 7. März um 17:55 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer eine Wohnung in einem Altenheim an der Goethestraße/ Bismarckstraße aufgebrochen und nach möglicher Beute durchsucht. Dabei störte sie eine Mitarbeiterin und beide flüchteten. Nun sucht die Polizei mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/ 829-0 entgegen. / AKoe

OTS: Polizei Essen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11562.rss2

Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -