Polizei Essen / Essen: Polizei überrascht Autoknacker auf ...

Essen: Polizei überrascht Autoknacker auf frischer Tat und nimmt ihn fest

Essen - 45138 E.-Südostviertel: Ein mutmaßlicher Autoknacker machte sich am Sonntagmorgen (11. November) an einem Fahrzeug auf er Manteuffelstraße zu schaffen. Gegen 6.35 Uhr erhielten die Beamten einen Hinweis einer "verdächtigen Person" auf der Manteuffelstraße. Als die Beamten auf der Straße eintrafen, entdeckten sie einen Mann an einem Fahrzeug, der in einen Hand einen Turnbeutel hielt, in der anderen einen Akkuschrauber. Als dieser plötzlich den Streifenwagen sah, versuchte er fußläufig in Richtung Steubenstraße zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Bei der Flucht warf der Tatverdächtige noch den Turnbeutel weg und rannte quer über die Steeler Straße, bevor die Polizisten den Mann einholten und ihn zu Boden brachten. Der 19- Jährige wurde vorläufig festgenommen. An der Manteuffelstraße fand die Polizei ein aufgebrochenes und durchwühltes Fahrzeug vor. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort mögliche Spuren. Zudem stellte die Polizei die aufgefundenen Gegenstände, die der junge Mann auf dem Fluchtweg wegwarf oder verloren hatte, sicher. Diese wurden ebenfalls der Spurensicherung übergeben. /JH

