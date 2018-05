Polizei Essen / Essen: Polizei warnt vor unseriösen ...

Essen: Polizei warnt vor unseriösen Umzugsunternehmen - Sichern Sie sich mit diesen Tipps ab!

Essen - 45117 E.-Stadtgebiet: Mit einer neuen Masche versuchen mutmaßliche Trickdiebe Geld und Schmuck zu erbeuten. Als Umzugsunternehmen getarnt werben Sie neben seriösen Firmen in Anzeigenblättern um Kunden. Scheinbar ist es ihr Ziel, nichtsahnende Kunden während des dilettantisch umgesetzten Umzugs zu bestehlen. Die Bewohner werden aus den Räumen gebeten oder abgelenkt, um in dieser Zeit nach potenziellem Diebesgut zu suchen. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 33 warnt nun vor dieser Masche und sucht Zeugen, die ähnliche Vorfälle möglicherweise noch nicht zur Anzeige gebracht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. So machen Sie es den Trickdieben schwer: Bevor Sie das Unternehmen engagieren, überprüfen Sie, ob es sich dabei tatsächlich um ein seriöses Unternehmen handelt. Dafür können Sie unter anderem das Handelsregister nutzen. Das finden Sie auch im Internet unter https://www.handelsregister.de. Hier können Sie nicht nur Namen, sondern auch die Registernummer angeben. Diese sollte Ihnen das Unternehmen nennen können oder es ist im Impressum auf der Internetseite des Unternehmens angegeben. Lassen Sie sich nicht vertrösten! Suchen Sie zudem den Namen des Unternehmens im Internet, um Bewertungen anderer Kunden zu Hilfe zu nehmen. Überprüfen Sie ebenfalls die Angaben zu Firmensitz und telefonischen Erreichbarkeiten. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie Familienmitglieder, Nachbarn oder Freunde hinzu, die Sie sicher bei dieser kurzen Recherche unterstützen. Fällt Ihnen hierbei auf, dass Namen und Logos sich ähneln, aber nicht hundertprozentig übereinstimmen, rufen Sie die Firma an und erkundigen Sie sich, ob dort tatsächlich der Mitarbeiter arbeitet, der als Kontakt in der Anzeige angegeben ist, und ob die Telefonnummer zum Beispiel einem Firmenhandy zuzuordnen ist. Wenn Sie erst während des Umzugs ein mulmiges Gefühl bekommen, sogar von den angeblichen Umzugshelfern bedrängt werden oder bereits einen Diebstahl festgestellt haben, informieren Sie die Polizei. / AKoe

