Polizei Essen / Essen: Quintett schlägt 33-Jährigen brutal ...

Essen: Quintett schlägt 33-Jährigen brutal zusammen - Wer hat den Angriff beobachtet?

Essen - 45307 E-Kray: Nach dem äußerst brutalen Angriff auf einen 33 Jahre alten Mann in Essen-Kray sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 2:10 Uhr war der Essener in der Nacht zum vergangenen Samstag (18. August) auf dem Weg nach Hause. Am Bahnhofsvorplatz in der Straße Tempelhof wurden er und seine Begleiterin nach eigenen Angaben von einer 5-köpfigen Gruppe südländisch aussehender Männer verbal provoziert. Unvermittelt habe einer der Unbekannten, ein dunkel gekleideter Mann mit Gipsarm, dem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die anderen mutmaßlichen Täter begannen ebenfalls auf den Krayer einzuschlagen. Auch als dieser bereits am Boden lag, ließen sie nicht von ihm ab, sondern traten und schlugen weiter auf Kopf und Körper ein. Einer aus der Gruppe nutzte dabei eine Glasflasche als Schlagwerkzeug.

Als wenig später die alarmierten Streifen eintrafen, hatten sich drei Männer mit einem Auto, zwei weitere zu Fuß entfernt.

Die erheblichen Verletzungen des Esseners müssen im Krankenhaus behandelt werden. Der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 33 sucht dringend nach Zeugen des Angriffs. Wer Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. (LL)

