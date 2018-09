Polizei Essen / Essen: Raubüberfall auf Kiosk - Festnahme

Essen: Raubüberfall auf Kiosk - Festnahme

Essen - 45276 E.-Steele: Samstag kurz vor Mitternacht (15. September, 23:57 Uhr) kam es auf der Steeler Straße zu einem Raubüberfall.

Kurz vor Ladenschluss betrat ein 16-Jähriger aus Essen einen Kiosk auf der Steeler Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Besitzerin (34) die Herausgabe von Bargeld. Diese öffnete daraufhin die Kasse und holte eine Spielzeugpistole hervor, die sie dem Räuber vorzeigte. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und lief zur Tür. Bei dem Versuch den Kiosk zu verlassen klemmte jedoch die Eingangstür. Daher schlug der 16-jährige mit dem Messer das Glas der Tür ein und sprang durch die zerbrochene Scheibe, wobei er sich Schnittverletzungen zuzog. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Steele. Zeugen, die durch die Besitzerin auf das Geschehen aufmerksam gemacht wurden, verfolgten den jungen Täter und konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei im Nahbereich festhalten. Diese nahm den Essener vorläufig fest. Seinen mitgeführten Rucksack, sowie das Messer und eine Sturmhaube stellten die Beamten sicher. Der Essener wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Auch, wenn in diesem Fall die gezeigte Spielzeugpistole die gewünschte Wirkung erzielt hat, rät die Polizei dringend von solchen Handlungen ab. In derartigen Stresssituationen ist die Reaktion eines Täters unberechenbar. Bringen Sie sich selber nicht unnötig in Gefahr und alarmieren Sie stattdessen sofort die Polizei./ SaSt

